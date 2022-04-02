Народная милиция ДНР показала бегство переодетых бойцов ВСУ из Марьинки
Народная милиция ДНР показала, как ВСУ бегут из Марьинки, переодеваясь в гражданское
Украинские военнослужащие в Марьинке бросали форму и вооружение, переодевались в гражданскую одежду и бросали свои позиции. Об этом рассказал представитель пресс-службы УНМ ДНР Павел Фоменко.
Он показал кадры уничтоженной линии обороны украинской армии в Марьинке. Видеозапись была размещена в Telegram-канале Народной милиции ДНР.
«Чем глубже мы продвигаемся по населенному пункту Марьинка, тем больше мы видим брошенной формы ВСУ, они реально переодеваются в гражданку и отходят», — говорит Фоменко на кадрах записи.
Украинские военные используют для передвижения автомобили скорой помощи и инкассаторские машины. Из них же они ведут и минометные обстрелы, рассказал младший сержант запрещенного в РФ национального батальона «Айдар»*.
Маскировку под беженцев он назвал еще одной уловкой ВСУ. Кроме того, они привязывают себе на одежду белые повязки, занимают гражданские машины и пишут на них «Дети». Боевики нацбатальонов на Украине оборудуют огневые точки в жилых домах. Так националисты прикрываются мирным населением как живым щитом.
* «Айдар» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.