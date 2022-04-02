Украинские военные используют для передвижения машины скорой помощи и инкассаторские автомобили. Из них же они ведут и минометные обстрелы. Об этом рассказал младший сержант запрещенного в РФ нацбатальона «Айдар»*.

По его словам, еще одна уловка, которую используют ВСУ, — маскировка под беженцев. Они привязывают себе на одежду белые повязки, занимают гражданские машины и пишут на них «Дети».

Другая известная тактика, которую используют боевики нацбатальонов на Украине, — оборудование огневых точек в жилых домах. Таким образом националисты прикрываются мирным населением как живым щитом.

По этой же причине, по данным Минобороны, они препятствовали эвакуации мирного населения из Мариуполя.

По данным официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, на сегодня основные силы украинских военнослужащих в Мариуполе сосредоточены в трех районах города.

«Основная часть боевиков находится в „Азовстали“, часть — в центральной части города и часть — в порту. Вот три очага сопротивления, которые существуют», — сказал Басурин.

По его словам, около трети города Марьинка контролируется военными силами республики.

* «Айдар» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.