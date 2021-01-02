Народная милиция ДНР ответила на новогоднее обращение Зеленского

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики обратилась к Владимиру Зеленскому. Президенту Украины объяснили, когда у него возникнет шанс заявить о достижении мира в Донбассе из Донецка.

Так в ведомстве ответили на новогоднее обращение Владимира Зеленского. Тогда президент обратился к жителям Донбасса и заявил, что хочет рассказать о мире в непризнанной республике не из Киева, а с улицы Артем в Донецке.

«Ваши новогодние пожелания произнести слова о достижении мира, находясь на улице столицы ДНР, вполне реалистичны. Для этого нужно, чтобы украинская сторона выполнила достигнутые договоренности по мирному урегулированию конфликта, и тогда, возможно, мы вас пригласим в Донецк», — процитировало РИА «Новости» ответ Народной милиции.

В ведомстве также отреагировали на слова Зеленского о желании написать «Крым — это Украина» на песке пляжа в Ялте. В Народной милиции предположили, что он имел в виду не город на полуострове, который с 2014 года стал частью России, а одноименный поселок под Мариуполем. В таком случае он может писать это сколько хочет — если сможет доехать туда, потому что новых дорог, якобы построенных, в ту Ялту нет. Кроме того, Зеленскому напомнили, что в крымской Ялте нет ни одного песочного пляжа — они все галечные.