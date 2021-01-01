Зеленский в новогодней речи попросил Крым «быть с Украиной»

«Я хочу не говорить на Банковой в Киеве, что наступит мир, а сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать, что Крым — Украина не в Интернете, а на песке на пляже в Ялте. <…> Как одна семья, как один народ, как одна страна. Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами», — сообщил президент.

Он на русском языке добавил, что жители Донецка, Луганска и Крыма живут в другом времени. По его мнению, они ожидали того часа, чтобы встретить Новый год вместе с украинцами.

До сих пор Киев считает, что Крым и непризнанные республики Донбасса являются временно оккупированными Россией территорией. Эта тема активно обсуждается политиками двух государств. В частности, в конце декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал сделать все возможное, чтобы в новом году международное давление усилилось на Россию касательно полуострова.