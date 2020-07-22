Названы регионы России с наибольшим уровнем алкоголизма

В первую тройку этого рейтинга попали Ненецкий автономный округ с показателем 141,5 случая и Пензенская область — 123,5 случая. Далее идут Сахалинская и Магаданская области — 116,6 и 116,1 случая соответственно.

Высокий уровень алкоголизма медики отметили в Якутии, Коми, Забайкальском и Хабаровском краях и в Орловской области. В прошлом году на учет встали 70,9 тысячи страдающих алкоголизмом россиян.

Меньше всего алкоголиков в Ингушетии (0,4 случая), в Чечне (2,1 случая) и Дагестане (10,1 случая). Благоприятная ситуация сложилась в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Карачаево-Черкесии, в Ставропольском крае Астраханской и Омской областях и Москве.

По данным Минздрава, в целом по России за прошедшие 15 лет уровень алкоголизма снизился в три раза. В среднем в 2019 году на 100 тысяч россиян зафиксировали 48,3 случая заболевания.