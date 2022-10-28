Напавшего на дом Пелоси обвинили в попытке убийства | 360°

Мир 28 октября 2022, 22:39 Напавшего на дом Пелоси обвинили в попытке убийства Напавшему на мужа Пелоси в ее доме вменяют попытку убийства и жестокое обращение с пожилым РИА "Новости"

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Дом спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси подвергся нападению. Полиция вменяет злоумышленнику ряд обвинений, среди них попытка убийства и жестокое обращение с пожилым, сообщило РИА «Новости».

Представитель полиции Сан-Франциско рассказал на брифинге с журналистами, что подозреваемым оказался 42-летний Дэвид ДеПейп

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«Подозреваемому вменяется попытка убийства, нападение со смертельным оружием, жестокое обращение с пожилым и другие обвинения», — отметил полицейский.

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В настоящее время американские правоохранители устанавливают мотив нападения.

Ранее неизвестный проник в дом Нэнси Пелоси в Сан-Франциско, в результате чего был атакован ее супруг Пол. После нападения его госпитализировали. Преступника сразу же арестовали. Самой конгресвумен в этот момент дома не было, она уехала в Вашингтон.