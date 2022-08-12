Нападавший ударил писателя Рушди ножом в шею

Неизвестный набросился на британского писателя Салмана Рушди и ударил его ножом в шею. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на полицию штата (нападение произошло в Нью-Йорке).

«Полиция штата расследует нападение на писателя Салмана Рушди перед выступлением в Институте Чаутоква в штате Нью-Йорк», — рассказали представители местных правоохранительных органов.

По их данным, неизвестный мужчина выбежал на сцену и напал на писателя и его интервьюера. Представители местной полиции заявили, что подозреваемый успел нанести Рушди ножевое ранение в шею. Писателя уже доставили в больницу на вертолете. О текущем состоянии пострадавших пока ничего не известно. Также пока не уточняется причина нападения.

Рушди является автором скандально известного романа «Сатанинские стихи», который вышел в свет в 1988 году. Публикация произведения привела к протесту в мусульманском мире. Представители этой религии решили, что произведение является антиисламским.

Политолог Евгений Михайлов предположил, что нападение на Рушди не было случайным. По его мнению, произошедшее могло стать своего рода посланием от иранских элит. Те могли напомнить, что оскорбивших их страну и веру ждет наказание.