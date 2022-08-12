«Наказание неминуемо». Нападению на писателя Рушди нашли объяснение

Нападение на известного писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке вряд ли было случайным. Директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа и политолог Евгений Михайлов в беседе с «360» напомнил, что книгой «Сатанинские стихи» он, по сути, оскорбил весь мусульманский мир.

Михайлов назвал произошедшее с Рушди неким посылом иранских элит о неизбежности наказания для тех, кто оскорбляет в том числе Иран и его веру.

«На мой взгляд, нападение на Салмана Рушди не случайное. Я удивлен, что этого не происходило ранее. По большому счету, своей книгой „Сатанинские стихи“ он оскорбил весь исламский мир, как [там] и считают. И пророка в том числе», — сказал он.

Можно считать, что это некий посыл иранских элит, что наказание неминуемо. <…> [Вера] у них достаточно сильна, они на ней держатся Евгений Михайлов политолог.

Иран, допустил политолог, пошел на подобный шаг на фоне мировых глобальных переделов. И передал своеобразное послание через своих агентов.

Не исключено, что ситуация вокруг Рушди послужит причиной конфронтации с США и приведет к попытке включить Иран в список стран, спонсирующих терроризм. Особенно на фоне желания наделить подобным статусом Россию.

«Тут возможен разрыв любых сделок по ядерному оружию, которые планировали заключить США ранее. <…> Если предположения о том, что [нападение] — посыл Ирана, то подобный шаг может привести к какой-то военной конфронтации», — заключил Михайлов.