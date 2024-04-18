Мир 18 апреля 2024, 03:10 Наоми Уоттс привела на показ мод дочь, которая раньше была сыном Актриса Уоттс пришла на показ мод с накрашенным сыном Сэмюэлом, надевшим юбку Cinzia Camela/LiveMedia / Global Look Press

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Британская актриса Наоми Уоттс посетила показ мод с 12-летним сыном, переодетым в девочку. Кадры с мероприятия она опубликовала в Instagram*.

Мальчика звали Сэмюэл, но теперь он стал девочкой по имени Каи. Ребенок занимается балетом и переживает, что общественность увидит его без макияжа. Подросток боится, что кто-то заметит в его внешности биологическую предрасположенность к противоположному полу.

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Сама Наоми Уоттс подчеркнула, что ее сын называет себя девочкой, которая родилась в чужом теле. Сэмюэл это чувствовал еще с ранних лет.

Актриса старается поддерживать чадо и не против его экспериментов с самоопределением и внешностью. Она позволяет ребенку отращивать волосы, делать маникюр и краситься. Более того, женщина самостоятельно покупает наследнику косметику.

Ранее стало известно, что в парламент Швеции принял закон, облегчающий юридическую смену пола подросткам от 16 лет. Для этой процедуры людям достаточно обратиться к врачу.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.