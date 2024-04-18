Мир 18 апреля 2024, 00:55 Подросткам в Швеции разрешат менять пол с 16 лет без операции Швеция приняла закон, облегчающий юридическую смену пола подросткам от 16 лет Freepik

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Парламент Швеции проголосовал за закон, благодаря которому юридический процесс смены пола для подростков от 16 лет будет проходить в облегченной форме. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

«Новые правила означают, что для юридической смены пола будет достаточно обращения к врачу, диагноз гендерной дисфории не потребуется. Закон также снижает возрастной ценз с 18 до 16 лет (с согласия опекуна)», — сказано в публикации.

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Новый закон поддержали 234 депутата, 94 парламентария выступили против. Инициатива вступит в силу 1 июля 2025 года.

Ранее певица Марина Девятова обсудила с ведущей «360» Аксиньей Гурьяновой смену пола у детей на Западе. По ее словам, подобного нет ни в одной мировой религии. Бог не придумал появления потомства у однополых пар. Артистка отметила, что если речь идет о смене пола у несовершеннолетних, то это уже сатанизм.