18 апреля 2024, 00:55
Подросткам в Швеции разрешат менять пол с 16 лет без операции
Швеция приняла закон, облегчающий юридическую смену пола подросткам от 16 лет
Парламент Швеции проголосовал за закон, благодаря которому юридический процесс смены пола для подростков от 16 лет будет проходить в облегченной форме. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
«Новые правила означают, что для юридической смены пола будет достаточно обращения к врачу, диагноз гендерной дисфории не потребуется. Закон также снижает возрастной ценз с 18 до 16 лет (с согласия опекуна)», — сказано в публикации.
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Новый закон поддержали 234 депутата, 94 парламентария выступили против. Инициатива вступит в силу 1 июля 2025 года.
Ранее певица Марина Девятова обсудила с ведущей «360» Аксиньей Гурьяновой смену пола у детей на Западе. По ее словам, подобного нет ни в одной мировой религии. Бог не придумал появления потомства у однополых пар. Артистка отметила, что если речь идет о смене пола у несовершеннолетних, то это уже сатанизм.
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