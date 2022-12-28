Мир 28 декабря 2022, 03:07 Налоговые декларации Трампа обнародуют в пятницу — СМИ Reuters: налоговые декларации Трампа планируют опубликовать в 30 декабря РИА «Новости»

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Комитет по доходам и расходам палаты представителей Конгресса США планирует в пятницу, 30 декабря, опубликовать налоговые декларации бывшего президента Дональда Трампа. Минфин передал законодателям документы за 2015–2021 годы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя комитета.

В комитете 20 декабря большинство проголосовало за обнародование деклараций, однако публикацию отложили, чтобы скрыть конфиденциальную информацию в документах.

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Трампа обвиняют в том, что за 2016–2017 годы он недоплатил налоги. Экс-президент отрицает обвинения. Декларации хотели опубликовать еще в 2016 году в период предвыборной президентской гонки, когда Трамп победил.

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Суд присяжных Манхэттена признал две фирмы бывшего президента США виновными в налоговом мошенничестве. Также компании обвинили в фальсификации деловой документации. Trump Corp. и Trump Payroll Corp. были замешаны в схеме обмана американских налоговых органов.