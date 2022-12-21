Мир 21 декабря 2022, 08:28 Комитет конгресса США поддержал публикацию налоговых деклараций Трампа Бюджетный комитет конгресса США выступил за обнародование налоговых деклараций Трампа flickr

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Бюджетный комитет палаты представителей конгресса США поддержал публикацию налоговых деклараций бывшего президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на итоги голосования.

За такое решение высказались 26 конгрессменов, еще 16 оказались против. Конгресс в ноябре этого года получил декларации бывшего главы Белого дома за последние шесть лет. Это произошло после того, как экс-президент потерпел поражение в судебной тяжбе за сохранение в тайне данной информации от демократов.

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Трамп не раз отказывался по различным причинам обнародовать свои декларации, хотя их требовали предоставить еще со времен его участия в президентских выборах 2016 года. Газета The New York Times написала в сентябре 2020 года, что ознакомились с декларациями Трампа за 20-летний период. Якобы из документов следовало, что он платил незначительные налоги. Однако позже Трамп опроверг эти сведения.

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Ранее в декабре участвующий в расследовании о штурме Капитолия конгрессмен Адам Шифф заявил, что Дональду Трампу могут предъявить обвинение по этому делу.