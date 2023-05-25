Мир 25 мая 2023, 05:58 «Накуривались при нас». Беженка из Артемовска рассказала о приеме бойцами ВСУ наркотиков Беженка из Артемовска: украинские военные массово принимали наркотики РИА «Новости»

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Бойцы ВСУ в Артемовске массово употребляли алкоголь и постоянно принимали наркотики с ведома своих командиров. Об этом рассказала эвакуированная из города беженка Мария в комментарии РИА «Новости».

По ее словам, украинские военные распивали алкогольные напитки и «курили траву» на глазах у местных жителей.

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«Военные, не стесняясь, при нас накуривались. Курили траву. Ставили „бульбулятор“ (приспособление для употребления наркотика — прим. ред.) на стол и курили траву», — рассказала женщина.

В темное время суток бойцы ВСУ отправляли мирных жителей за водкой. Беженка отметила, что такое могло происходить вечером, несмотря на комендантский час, а также в ночи и под утро.

Эвакуированная из Артемовска женщина ранее рассказывала, что украинские военные конфликтовали между собой и устраивали стрельбу в городе, напомнили «Известия». По словам беженки, местные жители наблюдали, как бойцы ВСУ выходили толпой на толпу и начинали перестреливаться.

По мере освобождения Артемовска российские военные эвакуировали всех оставшихся там мирных жителей. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что объехал город и убедился, что в нем нет гражданских.