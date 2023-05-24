Общество 24 мая 2023, 10:28 Всех мирных жителей эвакуировали из Артемовска — Пушилин Врио главы ДНР Пушилин заявил, что в Артемовске не осталось гражданских РИА «Новости»

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По мере освобождения Артемовска военные эвакуировали всех оставшихся там мирных жителей. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сказал в эфире «Соловьев Live», что объехал город и убедился, что в нем нет гражданских, сообщил ТАСС.

«Мы вчера проехали практически весь город. Гражданских мы не увидели», — заявил он.

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Бойцы ЧВК «Вагнер», которые штурмовали Артемовск, подтвердили врио главы ДНР, что в городе не осталось мирных жителей. Они вывозили всех, кого находили по мере продвижения.

Денис Пушилин сказал, что в освобожденный населенный пункт прибыли боеспособные подразделения и МВД, следующим этапом станет приезд специалистов МЧС — они помогут в разминировании. Он сказал, что пик тревожности, когда Вооруженные силы Украины пытались бить по флангам, прошел, обстановка стабилизировалась.

Беженец рассказал журналистам, как украинские военные специально обстреливали город, чтобы устроить как можно больше разрушений. Микрорайон, где он жил, стерли с лица земли.