«Наконец-то занялся делом». Над Зеленским посмеялись за «охоту на кабана»

«Охота на кабана» президента Украины Владимира Зеленского рассмешила Сеть. Главу государства сравнили с Иваном-царевичем, а в пораженной мишени увидели Петра Порошенко.

Зеленский приехал с визитом в Хмельницкую область. Во время встречи украинскому лидеру предложили пострелять из лука в мишень с изображением кабана. Видео, на котором президент попал в «ногу» животному, опубликовал телеканал «НАШ» на YouTube.

Меткость Зеленского присутствовавшие на «охоте» встретили аплодисментами. Но интернет-пользователи оказались не так благосклонны к таланту главы Украины.

«Год назад по фонтанам бегал, теперь из лука стреляет, клоун», — писали в комментариях. Некоторые решили, что лидеру просто скучно: «Иван-царевич, заняться нечем, дурачится», — пошутили в Сети.

Источник фото: YouTube

У других изображение кабана вызвало ассоциации с бывшим главой государства Петром Порошенко. Кто-то заметил, что «Зеленский сам в него превращается, как бы себе ногу не подстрелил».

В основном, ролик вызвал насмешки. В комментариях подчеркнули, что «президент наконец-то занялся делом», и заявили, что в кадре явно не хватает рояля.

«Баран стреляет в кабана», — подытожили пользователи.

Во время поездки в Хмельницкую область Зеленский успел не только пострелять из лука, но и попить кофе в кафе. Хотя к нормальной работе заведения общепита на Украине вернутся только 5 июня, вольность президента нарушением карантина не признали. Сам он заявил, что готов даже заплатить штраф в случае необходимости.