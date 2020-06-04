Зеленский ответил на обвинения в нарушении карантина

Такое заявление он сделал во время прямой трансляции на своей странице в социальной сети Facebook. Зеленский отметил, что зашел в кафе по приглашению.

«Я готов заплатить штраф, если я что-то нарушил», — заявил президент Украины.

Напомним, накануне Зеленский внутри одного из кафе в Хмельницком выпил кофе. При этом из-за пандемии коронавируса размещение гостей в подобных заведениях разрешается только на летних площадках. К нормальной работе заведения общепита должны вернуться только 5 июня.

Одновременно с этим главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что появление президента в кафе не является нарушением, поскольку его можно расценивать как своеобразную инспекцию перед снятием карантинных ограничений.

Он отметил, что кафе, в котором Зеленский пил кофе, соблюдало все карантинные нормы.

Накануне офис президента опубликовал фотографию, на которой президент пьет кофе в одном из кафе Хмельницкого.