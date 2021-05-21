Найдена причина роста цен на продукты

Цены на продукты растут по всему миру из-за бума производства растительного топлива. И подорожание будет продолжаться, сообщил Bloomberg.

Все больше крупных энергетических компаний занимаются производством растительного топлива. С их стороны растет спрос на многие культуры, в том числе на бобы и кукурузу. Объемы топлива, которое получают от переработки растительных и животных жиров, наращиваются.

Программы по борьбе с изменением климата приведут к тому, что по всему миру продукты станут еще дороже. За последние семь лет цены выросли до рекордных значений. А кукуруза, соевое и пальмовое масло из-за повышенного спроса только за последний год подорожали вдвое.

Нефтеперерабатывающие заводы должны прекратить превращать чистое пищевое масло в солярку, считает гендиректор Green Plains Тодд Беккер. Его компания служит примером — она производит биотопливо из переработанного кукурузного масла, которое непригодно для употребления в пищу.

По прогнозу банка JPMorgan Chase, к 2025 году в США производство такого топлива увеличится в шесть раз. Это только усугубит продовольственный дефицит в мире.