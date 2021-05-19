«Мы не выживем». Мальдивы оказались под угрозой исчезновения из-за изменения климата

Изменение климата может стереть Мальдивы с лица Земли. Если ситуация в мире не изменится, уже к концу века страна исчезнет. Об этом министр окружающей среды и технологий Аминат Шауна заявила в эфире телеканала CNBC.

Климатические изменения реальны, и это может привести к тому, что уже к 2100 году Мальдивы исчезнут. Этого будет не предотвратить, если природе будут и дальше наносить такой же ущерб. По словам чиновницы, ее страна — самая уязвимая в мире.

«Мы не выживем», — сказала Шауна.

На Мальдивах уже приняли меры по защите прибрежных районов. Страна также хочет стать лидером по сокращению выброса парниковых газов. Власти считают, что не только правительства, но и каждый человек в мире должен бороться с изменением климата.

Большая часть Мальдивских островов сегодня находится на высоте всего лишь одного метра над уровнем море, что делает их особенно уязвимыми. На 90% островов происходят наводнения. По оценке ученых, к концу века уровень моря может подняться на 1,1 метра.

Всемирный банк в апреле заявил о намерениях потратить рекордные средства на борьбу с климатическими изменениями. ВБ призвал ведущие страны последовать его примеру.