СМИ: принцесса Латифа рассказала, что находится в тюрьме

Дочь эмира Дубая Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума принцессу Латифу держат в тюрьме, сообщил Sky News со ссылкой на видеопослание девушки.

Телеканал отправлял ей вопросы весной и летом 2019 года. Ее друзья смогли передать 35-летней принцессе телефон. С разрешения Латифы была достигнута договоренность о публикации видеозаписи с ней. Но летом прошлого года контакт с девушкой был утерян.

Телеканал приводит ролик, на котором Латифа заявила, что заключена в королевскую виллу, которую переоборудовали в тюрьму. Снаружи, по словам принцессы, дежурят пять полицейских, а внутри находятся две женщины-полицейские. Девушка пожаловалась, что не может выйти на свежий воздух. В ролике она также утверждает, что является заложницей.

Принцесса Латифа пыталась сбежать из ОАЭ в феврале 2018 года. Попытка оказалась неудачной. После сообщений о ее поимке о дочери эмира Дубая ничего не было слышно. В МИД ОАЭ заявляли, что она находится дома с семьей.

Одна из шести жен премьер-министра ОАЭ Мухаммеда аль-Мактума в 2019 году сбежала за границу, забрав с собой 11-летнюю дочь, 7-летнего сына и 40 миллионов долларов. Сначала принцесса Хайя бинт аль-Хусейн просила убежища у немецких властей, но, как писали тогда зарубежные СМИ, потом она отправилась в Лондон.

Пытки, запугивания и похищения. Это неполный список обвинений, которые выдвинула против эмира Дубая Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума его шестая жена. Она обратилась в суд с просьбой о постоянной опеке над 11-летней дочерью и семилетним сыном. После восьми месяцев разбирательств суд удовлетворил ее просьбу. Все это время эмир Дубая требовал отдать ему детей.