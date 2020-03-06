Суд Британии встал на сторону сбежавшей жены правителя Дубая. Чем это обернется для шейха

Пытки, запугивания и похищения. Это не полный список обвинений, которые выдвинула против эмира Дубая Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума его шестая жена принцесса Хайя. Она обратилась в суд с просьбой о постоянной опеке над 11-летней дочерью и семилетним сыном. После восьми месяцев разбирательств суд удовлетворил ее просьбу. Все это время эмир Дубая требовал отдать ему детей.

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Слишком заботливый отец

Принцесса Хайя сбежала от своего мужа, когда узнала правду о том, как он обошелся с двумя своими дочерьми Шамсой и Латифой. Обе девушки пытались сбежать подальше от своего отца.

Первой была Шамса. В 2000 году она пыталась скрыться в английском графстве Кембриджшир, но там ее схватили агенты эмира и силой вывезли в Дубай. В данный момент она находится там на правах пленницы.

Латифа пыталась бежать дважды в 2002 и 2018 годах. После первой попытки родной отец посадил ее в тюрьму Дубая на три года. Во второй раз ее поймали на побережье Индии. Девушку снова привезли в Дубай, где она остается под домашним арестом. В своих показаниях для суда девушка пожаловалась на пытки.

Принцесса Хайя рассказала, что сначала супруг объяснил, что свои действия в отношении дочерей тем, что он «спас» их. Но когда она поняла, что в действительности произошло и начала задавать вопросы, то ей начали угрожать. Однажды агенты эмира показали ей вертолет и объяснили, что ее могут вывезти в тюрьму, которая стоит в пустыне. Дважды она находила в своей спальне пистолет с взведенным курком.

После того, как суд встал на сторону женщин эмир Мохаммед пытался скрыть это решение суда. Он подал апелляцию, но после отклонения документ с решением опубликовали. Эмир выпустил ответное заявление, в котором он пояснил, что в решении суда представлена только одна сторона. Он также обратился к СМИ с просьбой уважать жизнь его детей и не вмешиваться это дело.

Наказание будет?

Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум столкнется с легальными исками. Так считает адвокат из Великобритании Александр Меркурис. Если суд решит, что против шейха есть гражданско-правовые средства защиты, тогда могут быть приняты меры против его собственности в Англии и на территории Евросоюза. Что до уголовных дел, то до тех пор пока Мохаммед остается правителем Дубая, он имеет право претендовать на государственный иммунитет.

Не думаю, что его привлекут к уголовной ответственности. Но по гражданским искам, без сомнения, будут наказания. Если бы по уголовным вопросам были бы какие-то приговоры, то применить их удалось бы только после того, как шейх покинет Дубай Александр Меркурис адвокат.

Что будет с женой и детьми?

Что же касается супруги эмира и детей, Меркурис уверен, что угроза для них остается. «По крайней мере, до конца жизни шейха точно», — добавил адвокат.

По его словам, эмир очень могущественный человек. У него много друзей в Великобритании, и власти не смогут гарантировать им полную безопасность. Собеседник «360» считает эмира «комбинацией принца и гангстера».

Когда я был еще юным адвокатом, мне доводилось работать с королевской линией Катара. Я был поражен жестокостью, которой обладают некоторые из этих мужчин. Я не удивлен этой историей Александр Меркурис адвокат.

Отношения Лондона и Абу-Даби

Сложившаяся ситуация может повлиять на динамику отношений двух стран, считает Меркурис. ОАЭ — важный союзник Великобритании. Множество англичан ездит в Дубай.

Общие отношения вряд ли будут разрушены, но какой-то урон будет Александр Меркурис адвокат.

Между этими двумя странами есть сильные коммерческие отношения. Из-за этого англичане часто закрывали глаза на то, что делали в Великобритании некоторые арабские правители.

«При этом власти подняли шум из-за Скрипалей. Могу сказать, что некоторые арабы творили в Великобритании вещи гораздо хуже. Если критиковать людей за определенные действия, то надо установить этот стандарт и судить по нему всех. Нельзя критиковать одну страну и закрывать глаза на вещи, которые творит другая», — заключил Меркурис.