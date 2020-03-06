    06 марта 2020, 23:14

    Суд Британии встал на сторону сбежавшей жены правителя Дубая. Чем это обернется для шейха

    Ксения Дагаева, Сабина Абубекирова

    Пытки, запугивания и похищения. Это не полный список обвинений, которые выдвинула против эмира Дубая Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума его шестая жена принцесса Хайя. Она обратилась в суд с просьбой о постоянной опеке над 11-летней дочерью и семилетним сыном. После восьми месяцев разбирательств суд удовлетворил ее просьбу. Все это время эмир Дубая требовал отдать ему детей.
    Суд Британии встал на сторону сбежавшей жены правителя Дубая. Чем это обернется для шейха | Изображение 1
    Источник фото: instagram.com/hhshkmohd

    Слишком заботливый отец

    Принцесса Хайя сбежала от своего мужа, когда узнала правду о том, как он обошелся с двумя своими дочерьми Шамсой и Латифой. Обе девушки пытались сбежать подальше от своего отца.

    Первой была Шамса. В 2000 году она пыталась скрыться в английском графстве Кембриджшир, но там ее схватили агенты эмира и силой вывезли в Дубай. В данный момент она находится там на правах пленницы.

    Латифа пыталась бежать дважды в 2002 и 2018 годах. После первой попытки родной отец посадил ее в тюрьму Дубая на три года. Во второй раз ее поймали на побережье Индии. Девушку снова привезли в Дубай, где она остается под домашним арестом. В своих показаниях для суда девушка пожаловалась на пытки.

    Принцесса Хайя рассказала, что сначала супруг объяснил, что свои действия в отношении дочерей тем, что он «спас» их. Но когда она поняла, что в действительности произошло и начала задавать вопросы, то ей начали угрожать. Однажды агенты эмира показали ей вертолет и объяснили, что ее могут вывезти в тюрьму, которая стоит в пустыне. Дважды она находила в своей спальне пистолет с взведенным курком.

    После того, как суд встал на сторону женщин эмир Мохаммед пытался скрыть это решение суда. Он подал апелляцию, но после отклонения документ с решением опубликовали. Эмир выпустил ответное заявление, в котором он пояснил, что в решении суда представлена только одна сторона. Он также обратился к СМИ с просьбой уважать жизнь его детей и не вмешиваться это дело.

    Наказание будет?

    Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум столкнется с легальными исками. Так считает адвокат из Великобритании Александр Меркурис. Если суд решит, что против шейха есть гражданско-правовые средства защиты, тогда могут быть приняты меры против его собственности в Англии и на территории Евросоюза. Что до уголовных дел, то до тех пор пока Мохаммед остается правителем Дубая, он имеет право претендовать на государственный иммунитет.

    Не думаю, что его привлекут к уголовной ответственности. Но по гражданским искам, без сомнения, будут наказания. Если бы по уголовным вопросам были бы какие-то приговоры, то применить их удалось бы только после того, как шейх покинет Дубай

    Александр Меркурисадвокат.

    Что будет с женой и детьми?

    Что же касается супруги эмира и детей, Меркурис уверен, что угроза для них остается. «По крайней мере, до конца жизни шейха точно», — добавил адвокат.

    По его словам, эмир очень могущественный человек. У него много друзей в Великобритании, и власти не смогут гарантировать им полную безопасность. Собеседник «360» считает эмира «комбинацией принца и гангстера».

    Когда я был еще юным адвокатом, мне доводилось работать с королевской линией Катара. Я был поражен жестокостью, которой обладают некоторые из этих мужчин. Я не удивлен этой историей

    Александр Меркурисадвокат.

    Отношения Лондона и Абу-Даби

    Сложившаяся ситуация может повлиять на динамику отношений двух стран, считает Меркурис. ОАЭ — важный союзник Великобритании. Множество англичан ездит в Дубай.

    Общие отношения вряд ли будут разрушены, но какой-то урон будет

    Александр Меркурисадвокат.

    Между этими двумя странами есть сильные коммерческие отношения. Из-за этого англичане часто закрывали глаза на то, что делали в Великобритании некоторые арабские правители.

    «При этом власти подняли шум из-за Скрипалей. Могу сказать, что некоторые арабы творили в Великобритании вещи гораздо хуже. Если критиковать людей за определенные действия, то надо установить этот стандарт и судить по нему всех. Нельзя критиковать одну страну и закрывать глаза на вещи, которые творит другая», — заключил Меркурис.