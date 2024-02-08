Культура 08 февраля 2024, 00:22 Посвященный спецоперации фильм «20/22» выйдет на большие экраны в феврале Художественный фильм «20/22» о начале СВО выйдет на экраны в феврале 2024 года Кинокомпания «ББГ»

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Фильм «20/22» — первая художественная лента, посвященная событиям специальной операции. Кино выйдет на большие экраны уже в феврале 2024 года.

Съемки проходили на территории Мариуполя весной 2023 года. Сюжет фильма демонстрирует, как молодое поколение воспринимает актуальные проблемы и на какие решения людей толкают сложившиеся обстоятельства.

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Кинолента рассказывает историю двух главных героев — Данилы и Алисы. В их жизнь вклиниваются события первых месяцев СВО, разделяя пару по две стороны баррикад. Главные и эпизодические роли в фильме достались молодым артистам, которые уже заявили о себе в российском кинопрокате. Также в съемках поучаствовали военные корреспонденты Семен Пегов и Павел Чуприн. Они сыграли сами себя.

Официальная премьера фильма состоится 22 февраля 2024 года в Москве. Все серии можно будет увидеть на Первом канале и онлайн платформе «1TV» 23 и 24 февраля. Фильм снят кинокомпанией ООО «ББГ» при содействии АНО «Институт Развития Интернета».

В первые дни 2024 года отечественные фильмы на больших экранах посмотрели более 14 миллионов зрителей. Премьер-министр России Михаил Мишустин указал на растущий интерес к российскому кино.