Нагорный Карабах может обратиться к Армении с просьбой о признании независимости

Вопрос о мирном решении военного конфликта остро встал в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Президент НКР Араик Аруюнян намерен просить Армению признать регион независимым.

«Если в предстоящие один-два дня мы не почувствуем со стороны Азербайджана готовности решить карабахский конфликт мирным путем, то я обращусь к Армении с просьбой о признании независимости Республики Арцах (армянское название Карабаха — прим.ред.)», — передает «Интерфакс» слова Аруюняна.

Глава республики также добавил, что будет обращаться в международные организации и к другим странам с вопросом о признании Нагорного Карабаха.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военный этап конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном завершен, а стороны вышли на политическое урегулирование ситуации, сообщает «Национальная служба новостей».

Тем не менее 10 октября был обстрелян Степанакерт, впервые после начала режима прекращения огня. По предварительной информации, были слышны 15 взрывов.