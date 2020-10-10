Степанакерт обстреляли впервые после перемирия

Город Степанакерт обстреляли впервые после начала режима прекращения огня. Были слышны по меньшей мере 15 взрывов.

Об этом сообщил корреспондент ТАСС. Он отметил, что город обстреляли впервые с 11:00 по Москве (12:00 по местному времени) — именно тогда в Нагорном Карабахе начал действовать режим прекращения огня. Сейчас в Степанакерте включили сирену воздушной тревоги.

Решение о прекращении огня в Нагорном Карабахе главы МИД России, Армении и Азербайджана приняли по итогам трехсторонних переговоров. Они начались в Москве днем 9 октября и завершились спустя более 10 часов.

Ранее Министерство иностранных дел Армении обвинило Азербайджан в попытке сорвать московские договоренности по перемирию. Ереван заявил, что Баку нарушил свои обязательства, продолжив боевые действия на разных участках фронта.

«Удары были нанесены по населенным пунктам Сюникской области Армении. Провокационные действия азербайджанской армии сопровождаются политическими заявлениями, которые нельзя трактовать иначе, как срыв Азербайджаном соглашения о прекращении огня», — сказано на сайте ведомства.

В Ереване отметили, что информация Баку об обстреле вооруженными силами Армении населенных пунктов и линии соприкосновения недостоверна. Эти «надуманные обвинения» Азербайджан начал распространять в попытке скрыть или оправдать свою политику. Армения решительно осудила направленные на срыв соглашения о прекращении огня действия Баку и предупредила, что "всю ответственность несет действующее при поддержке Турции азербайджанское руководство».

В Азербайджане сообщили, что артиллерия Армении обстреляла город Тертер, «грубо нарушив режим прекращения огня». По данным оборонного ведомства, атака состоялась с 22:30 по местному времени (в 21:30 по Москве).