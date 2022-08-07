Армянского военнослужащего ранили в Нагорном Карабахе

Боец Вооруженных сил Армении получил ранение в Нагорном Карабахе в результате нарушения режима прекращения огня Азербайджаном. Об этом сообщило Минобороны России.

«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в районе [села] Сотк Гегаркуникской области со стороны Вооруженных сил Азербайджана, в результате которого ранен один военнослужащий Вооруженных сил Армении», — заявило российское оборонное ведомство. Цитату привел ТАСС.

По данным министерства, командование миротворческого контингента России урегулировало ситуацию. В этом ему помогли представители азербайджанской и армянской сторон. Нарушения линии соприкосновения стран не произошло.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что армия республики к сентябрю завершит выводить из Нагорного Карабаха свои подразделения. За безопасностью будет следить местная армия обороны, а также российские миротворцы.

Новый виток конфликта вокруг Нагорного Карабаха вспыхнул осенью 2020 года. В начале ноября боевые действия удалось прекратить с помощью подписания соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией.