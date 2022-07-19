Совбез Армении анонсировал полный вывод войск из Карабаха к началу осени

Вооруженные силы Армении закончат выводить из Нагорного Карабаха свои подразделения к сентябрю этого года. Безопасность региона будет обеспечивать местная армия обороны, а также российские миротворцы. Об этом заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

«В результате войны ряд частей ВС Армении вошли в Нагорный Карабах на помощь силам обороны. После прекращения огня они возвращаются в Республику Армения. Этот процесс <...> завершится в сентябре. Что касается армии обороны, то она была в Нагорном Карабахе и продолжает там оставаться», — сказал он в интервью агентству «Арменпресс».

Григорян отметил, что размещение российских миротворцев в Нагорном Карабахе должно остаться гарантией безопасности. Глава Совбеза объяснил, что их присутствие говорит о признании со стороны России реальной опасности для жителей Карабаха. Он подчеркнул, что миротворческие силы имеют ключевое значение для обеспечения безопасности армянского населения.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха с новой силой вспыхнул 27 сентября 2020 года. В этот день там начались активные боевые действия. Однако в начале ноября того же года их удалось прекратить благодаря подписанию трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией.