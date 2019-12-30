«Нафтогазу» разрешили подписать соглашение с «Газпромом»
Кабинет министров Украины разрешил «Нафтогазу» подписать с «Газпромом» соглашение, которое урегулирует споры компаний, а также заключить договор о транзите газа в 2020–2024 годах. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщила пресс-служба правительства Украины.
Предоставить согласие на заключение акционерным обществом «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» соглашения об урегулировании газовых споров и об основных условиях дальнейших отношений в организации транспортировки газа с ПАО «Газпром»Кабинет министров Украины.
О согласовании нового контракта а транзит газа Москва и Киев объявили 20 декабря. Действие текущего договора истекает 31 декабря 2019 года. Новый документ будет действовать в течение пяти лет.
Кроме того, 20 декабря страны договорились об урегулировании взаимных претензий между компаниями и отзыве исков, которые были направлены в адрес друг друга. В пятницу, 27 декабря, «Газпром» выплатил «Нафтогазу» около 2,9 миллионов долларов по решению Стокгольмского арбитража.