«Нафтогазу» разрешили подписать соглашение с «Газпромом»

Предоставить согласие на заключение акционерным обществом «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» соглашения об урегулировании газовых споров и об основных условиях дальнейших отношений в организации транспортировки газа с ПАО «Газпром» Кабинет министров Украины.

О согласовании нового контракта а транзит газа Москва и Киев объявили 20 декабря. Действие текущего договора истекает 31 декабря 2019 года. Новый документ будет действовать в течение пяти лет.

Кроме того, 20 декабря страны договорились об урегулировании взаимных претензий между компаниями и отзыве исков, которые были направлены в адрес друг друга. В пятницу, 27 декабря, «Газпром» выплатил «Нафтогазу» около 2,9 миллионов долларов по решению Стокгольмского арбитража.