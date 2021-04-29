Госдеп обеспокоило увольнение руководства «Нафтогаза Украины»

Правительство Украины выбрало нового руководителя «Нафтогаза». Решение об увольнении осудил Госдепартамент США, заявил его официальный представитель Нед Прайс.

«Мы глубоко обеспокоены недавними манипуляциями, которые украинский кабинет министров предпринял в вопросах регулирования, чтобы уволить совет директоров и сменить руководство лидирующей энергетической компании Украины», — процитировало РИА «Новости» Прайса.

Официальный представитель добавил, что из-за такого просчитанного шага из советов директоров изгнали уважаемых экспертов. Речь идет о некоторых предприятиях, принадлежащих государству. По словам Прайса, подобные действия демонстрируют неуважение к честным и прозрачным практикам руководства компаниями. Также это усложняет попытки реформирования энергетического сектора на Украине.

«К сожалению, эти действия — лишь один пример игнорирования мирового опыта, в результате чего экономический прогресс Украины, за который пришлось серьезно бороться, оказался под угрозой. Мы продолжаем поддерживать Украину, но лидеры Украины должны сделать то, что от них зависит», — заключил Прайс.

Украинское правительство 28 апреля уволило с должности главы «Нафтогаза» Андрея Коболева. Новым руководителем корпорации станет Юрий Витренко.