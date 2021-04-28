Правительство Украины назначило нового главу «Нафтогаза»

Новым главой правления НАК «Нафтогаз Украины» станет Юрий Витренко. Такое решение приняли в украинском правительстве.

«Принято решение об избрании и назначении с 29 апреля 2021 года Витренко Юрия Юрьевича председателем правления акционерного общества „Национальная акционерная компания ‚Нафтогаз Украины‘“», — говорится в сообщении на сайте Кабинета министров.

В кабмине уточнили, что новый глава компании должен будет увеличить добычу украинского газа, а также содействовать в формировании полноценного и справедливого рынка.

До этого Витренко был исполнительным директором «Нафтогаза» и исполнял обязанности министра энергетики Украины.

До этого «Нафтогаз» возглавлял Андрей Коболев. О его увольнении стало известно утром 28 апреля. Позже Коболев написал в Facebook, что и сам узнал об этом из новостей, и уточнил, что никаких заявлений не писал.

В кабмине объяснили решение уволить Коболева неудовлетворительными результатами деятельности компании в 2020 году. Консолидированный убыток в прошлом году составил 19 миллиардов гривен (около 678,6 миллиона долларов).