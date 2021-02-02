Тимошенко призвала уволить главу «Нафтогаза»

«Мы вносим проект постановления — и тоже попросим всех лидеров фракций подписать — о директивах правительства уволить Коболева и всю его коррумпированную шайку. И это тоже будет реальный шаг, который нужно делать», — заявила Тимошенко во вторник с трибуны парламента, транслировал это канал «Рада».

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев был назначен председателем правления в 2014 году, но уже в октябре того же года стал главой наблюдательного совета компании.

Тимошенко дважды пытались посадить в тюрьму. Оба дела были связаны с вопросами транзита газа. В 2001 году суд в Киеве арестовал Тимошенко за то, что ее компания ЕЭСУ в 1995–1997 годах якобы осуществляла контрабанду российского газа на Украину. Тогда украинка провела в тюремном заключении 40 суток. В 2010 году женщину обвинили в нанесении ущерба казне страны на 3,9 миллиарда долларов.