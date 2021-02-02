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    02 февраля 2021, 15:22

    Тимошенко призвала уволить главу «Нафтогаза»

    Гора Орлов

    Экс-премьер Украины, а ныне лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обратилась к депутатам Верховной рады с просьбой поддержать ее постановление об увольнении главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева. По мнению Тимошенко, этот шаг поможет снизить стоимость газа на Украине.
    Тимошенко призвала уволить главу «Нафтогаза»

    «Мы вносим проект постановления — и тоже попросим всех лидеров фракций подписать — о директивах правительства уволить Коболева и всю его коррумпированную шайку. И это тоже будет реальный шаг, который нужно делать», — заявила Тимошенко во вторник с трибуны парламента, транслировал это канал «Рада».

    Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев был назначен председателем правления в 2014 году, но уже в октябре того же года стал главой наблюдательного совета компании.

    Тимошенко дважды пытались посадить в тюрьму. Оба дела были связаны с вопросами транзита газа. В 2001 году суд в Киеве арестовал Тимошенко за то, что ее компания ЕЭСУ в 1995–1997 годах якобы осуществляла контрабанду российского газа на Украину. Тогда украинка провела в тюремном заключении 40 суток. В 2010 году женщину обвинили в нанесении ущерба казне страны на 3,9 миллиарда долларов.