«Нафтогаз» раскрыл планы на полученные от России $2,9 млрд
По его словам, пока украинская компания «ничего не потратила» из полученных денег. Сейчас «Нафтогаз» ждет переговоров с правительством о дивидендах и налоговой политике.
«Я считаю из этих средств деньги тратить нужно на вещи, которые не являются проеданием, а в будущем будут создавать дополнительную экономическую ценность. Такими вещами я считаю энергоэффективность, такими вещами я считаю добычу и инфраструктурные проекты», — сказал Коболев в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Нафтогаза».
Он также отметил, что компания не планирует пускать средства на погашение своих долгов.
В конце декабря 2019-го «Газпром» выплатил 2,9 миллиарда долларов Украине по решению Стокгольмского суда. Эта сумма стала компенсацией за недопоставку транзитного газа со стороны российской компании.
Позже Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет.