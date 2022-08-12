«Нафтогаз» подтвердил, что прокачку нефти по «Дружбе» возобновили

Компания «Укртранснафта» снова начала транспортировку российской нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба». Об этом сообщил РБК со ссылкой на НАК «Нафтогаз Украины».

«Укртранснафта» 10 августа получила оплату за услуги по транзиту сырья от венгерской нефтяной компании MOL. Транспортировку топлива в направлении Словакии и Венгрии возобновили в этот же день после поступления средств на счет.

Прокачку нефти через украинскую территорию прекратили 4 августа, так как российская компания «Транснефть» не провела платеж за перевозку из-за санкций Евросоюза. Венгрия и Словакия самостоятельно оплатили транзит.

Через южную ветку нефтепровода «Дружба» в ЕС поступает порядка 10% нефти из России. Когда нефтяное эмбарго вступит в силу, путь станет единственным для поставок российского сырья в Евросоюз.

Венгерские СМИ писали, что остановка транзита нефти по «Дружбе» оказалась шантажом со стороны Украины. Подобный шаг со стороны президента страны Владимира Зеленского только способствует хаосу в Европе.