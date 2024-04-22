Мир 22 апреля 2024, 14:50 Наемника из США Бердетта ликвидировали в зоне СВО Вступившего в ВСУ американского наемника Бердетта ликвидировали в зоне СВО РИА «Новости»

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Поступившего на службу в ВСУ американского наемника Яна Бердетта ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал «АТО Донецк».

По данным ресурса TrackANaziMerc, собирающего данные об иностранцах в составе украинских формирований, Бердетт входил в состав подразделения The Chosen («Избранный» — прим. ред.) 59-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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Американец принимал участие в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут), но в ходе очередного провала украинских боевиков покинул город.

Подразделение The Chosen основал отставной американский военный Райан О’Лири.

Один из сбежавших наемников после возвращения домой рассказал, что участники формирования всегда добивали раненых, не разбираясь, состоят пострадавшие в ВСУ или российской армии.

По его словам, наемников бросали на самые сложные участки, чтобы они устраивали бойню, не щадя никого.