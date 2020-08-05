Расследование причин взрыва в порту Бейрута — это внутреннее дело Ливана, однако стоит разобраться, было ли это ЧП случайным. Сенатор Франц Клинцевич во время беседы с «360» призвал проверить страны НАТО на причастность к взрыву.

«Это внутренние дела [Ливана]. Другое дело, что сейчас надо разобраться, это случайный взрыв или это взрыв с учетом дестабилизации обстановки в стране с той активностью, которую спецслужбы стран НАТО начали проявлять практически во всем этом регионе», — заявил Клинцевич.

Сенатор добавил, что есть вещи, которые мы никогда не узнаем, однако взрыв был такой силы, что вызывает вопросы. Собеседник не исключил, что ЧП в Бейруте может быть целенаправленной подготовленной акцией.

Информация о том, что судно, с которого конфисковали взорвавшуюся селитру, принадлежало россиянину, может быть правдой. Клинцевич считает, что нужно четко разобраться, был ли это несчастный случай, халатность или чей-то умысел.

Взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа. Ударная волна после детонации более 2500 тонн селитры разрушила множество зданий в городе. В результате ЧП погибли более ста человек. Около четырех тысяч местных жителей и гостей Бейрута получили ранения.

Ранее СМИ сообщили, что в столице Ливана взорвалась селитра, которую конфисковали с борта судна Rhosus. Владельцем этого судна был уроженец Хабаровска, предприниматель Игорь Гречушкин.