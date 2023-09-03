Мир 03 сентября 2023, 02:24 Пашинян заявил об отдалении России от Южного Кавказа Премьер-министр Армении Пашинян: Россия отдаляется от Южного Кавказа Аппарат Президента Республики Армения

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Премьер-министр Армении Пашинян заявил, что Россия отдаляется от Кавказа «из-за своих действий или бездействия». Слова политика привело агентство «Интерфакс».

«Есть процессы, которые приводят к осознанию, что однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь», — предположил Пашинян.

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Политик отметил, что Лачинский коридор, связывающий Армению с Нагорным Карабахом, должен контролироваться российскими миротворцами. Однако, по словам премьер-министра, этого не происходит.

По мнению Пашиняна, у этого могут быть две причины: Россия либо не хочет, либо не может контролировать Лачинский коридор. Обе эти причины проблематичны, заявил политик.

В начале августа Пашинян обвинил азербайджанскую сторону в том, что она препятствует доставке гуманитарной помощи в Нагорный Карабах. Из-за этого, по словам политика, 361 тонна гумпомощи застряла на въезде в Лачинский коридор — в Корнидзоре.

В июле президент России Владимир Путин обсудил с Пашиняном обстановку вокруг Нагорного Карабаха. Разговор состоялся по инициативе армянского лидера. Путин подтвердил готовность России способствовать созданию армяно-азербайджанского мирного договора.