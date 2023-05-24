Мир 24 мая 2023, 18:52 Надежду на присоединение Азербайджана к проекту коридора Север — Юг выразили в Кремле Путин заявил, что РФ рассчитывает на присоединение Азербайджана к коридору Север — Юг РИА «Новости»

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Россия надеется на присоединение к проекту о создании нового транспортного коридора Север-Юг. Об этом пленарном заседании Евразийского экономического форума заявил президент страны Владимир Путин.

«Работа ведется в плотном партнерстве с Азербайджаном. Мы рассчитываем на подписание документов в трехстороннем формате с участием этого государства. А именно — по сотрудничеству в области грузовых перевозок и железнодорожной инфраструктуры на маршруте Север — Юг», — сказал он.

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Глава государства напомнил, что ранее Россия заключила соглашение с Ираном о прокладке участка железной дороги Астара-Решт.

«Это позволит связать порты России в северных морях и на Балтике с иранскими портами в Индийском океане и на побережье Персидского заливаю Уже в нынешнем году начнется строительство новой ветки», — добавил Путин.

Ранее российский лидер, что маршрут Дагестан — Азербайджан — Иран станет востребованных для поставок товаров.