Мир 04 февраля 2023, 13:32 Надеждам Зеленского не суждено сбыться. Западная техника не остановит наступление России NYT: обещанная ВСУ техника не поможет остановить широкое наступление России U.S. Department of Defense

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Надежды президента Украины Владимира Зеленского использовать новую западную военную технику против России в ближайшее время не оправдаются. Уверенность в этом выразила обозреватель The New York Times Лара Джейкс.

Она обратила внимание, что на востоке Украины ВС РФ начали разворачивать широкое наступление. Обещанное Западом вооружение появится у ВСУ слишком поздно, чтобы они могли противостоять этому, подчеркнула обозреватель.

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Джейкс отметила, что танки, зенитные системы и другие боевые машины, которые западные страны собираются передать Украине, потребуют от украинских военных подготовки, а на это может уйти до года.

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Помимо этого, журналистка указала, что ракетные управляемые бомбы, которые США предлагают в рамках пакета помощи на 2,17 миллиарда долларов, нужно модифицировать из уже существующих запасов или даже собрать с нуля. А на это тоже требуется время.

Быстро передать ВСУ получится только американские боевые машины Bradley, однако на Западе уже начали сетовать, что возможность помешать России перехватить инициативу все равно упущена.

Обозреватель в связи с этим привела слова бывшего чиновника НАТО и немецкого генерала в отставке Генриха Браусса, который указал на то, что слишком много времени было потрачено впустую.