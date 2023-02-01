Эксклюзив 01 февраля 2023, 11:36 США хотят направить ВСУ прыгающие бомбы. Но для российской ПВО нет ничего невозможного Политолог Михайлов: бомбы GLSDB не станут проблемой для российских «Тора» и «Панциря» Defense.gov

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США собираются передать Украине так называемые бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB. Они имеют ракетный двигатель и могут менять высоту в полете, из-за чего их еще называют прыгающими, однако для российских систем ПВО нет ничего неуловимого, заявил в беседе с «360» политолог и военный эксперт Евгений Михайлов.

Михайлов обратил внимание, что дальность полета GLSDB составляет 150 километров, это почти в два раза больше, чем имеют ракеты, которые сейчас состоят на вооружении ВСУ.

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«У них есть, конечно, определенные преимущества. У них есть прозвище „прыгающие“, так как они могут менять высоту и сложны для перехвата. Но скорость подлета меньше, чем у обычных снарядов. И наши эксперты с уверенностью заявляют, что никаких сложностей в том, чтобы перехватить их, у наших комплексов ПВО „Тор“ и „Панцирь“», — подчеркнул собеседник «360».

Вместе с тем, по его словам, нельзя отрицать, что GLSDB являются достаточно серьезной угрозой. Эксперт отметил, что управляют этими авиабомбами с помощью GPS, то есть к снарядам крепят датчики, а затем наводят через спутниковую систему.

«Создается впечатление, что, так как американцы заявляют, что это ноу-хау, значит, они пытаются впервые испробовать подобный вид вооружения в боевых действиях, увидеть, как их могут сбивать ВС РФ», — заметил специалист.

По его мнению, до Украины действительно может дойти определенное количество этих боеприпасов, потому что Штатам нужно провести испытания в полевых условиях. С этой же целью США направляли туда и другие, не новые виды вооружений.

«Даже старые виды американского оружия прошли испытания на украинском полигоне, и весь мир убедился, что оружие у США не слишком хорошее — впрочем, как и все западное вооружение. Его легко поразить. Нет ничего непобедимого», — подчеркнул он.

О том, что Штаты могут передать Украине GLSDB в рамках нового пакета военной помощи, ранее сообщили источники Reuters. Эти авиабомбы с ракетными двигателями — результат совместной разработки Boeing и Saab.