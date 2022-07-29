Власти Венгрии сообщили о планах докупить у России 700 миллионов кубометров газа. Экономист Валерий Корнеев рассказал телеграм-каналу «360», что страна очень надеется на поддержку со стороны российских властей.

Эксперт назвал Венгрию ментально близкой России страной. По его словам, там почти так же относятся к традиционным ценностям.

«Для Венгрии это почти третья часть [потребляемого газа]. Это те объемы, которые им приходится покупать на свободном рынке. <…> Проблема Венгрии в том, что она находится во враждебном окружении стран, которые готовы за преференции от Евросоюза терпеть любые притеснения со стороны ЕС», — подчеркнул экономист.

Корнеев добавил, что венгерские власти постараются удержать внутреннее и психологическое состояние страны, и в этом они надеются на поддержку России.

Ранее Еврокомиссия призвала жителей региона снизить потребление газа на 15%. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал предложение неосуществимым.