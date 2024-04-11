Мир 11 апреля 2024, 22:09 Над зданием посольства Украины в Москве появился флаг России Знамя Победы и флаг России подняли на территории посольства Украины в Москве РИА «Новости»

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Российский триколор и Знамя Победы неизвестные подняли на территории посольства Украины, которое находится в Леонтьевском переулке в Москве. Об этом сообщило «Военное обозрение».

Сейчас посольство закрыто, однако за забором можно разглядеть два флага. Кто именно поднял полотна на флагштоке перед зданием дипмиссии пока неизвестно.

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Столичная мэрия расторгла договор аренды на земельный участок, где расположен комплекс зданий украинского посольства. Это стало ответной мерой на решение Киевского горсовета прервать договоренность по аренде.

Накануне глава второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Алексей Полищук заявил, что российская сторона оставит неприкосновенным здание посольства Украины в Москве в рамках соблюдения Венской конвенции о дипломатических отношениях.