06 февраля 2024, 16:27
ЕС пока не запретит импорт алюминия из России
Politico: ЕС не распространит новые санкции на импорт алюминия из России
Евросоюз, скорее всего, не распространит антироссийские санкции на импорт алюминия. Об этом сообщила газета Politico, сославшись на европейских дипломатов.
Источники издания пояснили, что в случае такого запрета ЕС, вероятно, столкнулся бы с противодействием таких промышленных стран, как Италия, не желающих введения мер, которые могут повлечь повышение цен.
Евросоюз импортирует из России 9% алюминия. Четыре европейские страны давят на ЕС, добиваясь объявления запрета на его ввоз.
«Предложение Литвы, поддержанное Эстонией, Латвией и Польшей, скорее всего, столкнется с противодействием», — считают собеседники газеты.
ЕС планирует принять 13-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля. По мнению политолога Владимира Шаповалова, это главным образом символический шаг — все возможные направления ограничений и так уже задействованы, трудно придумать нечто совершенно новое. При этом никакого положительного эффекта от этих санкций для Запада нет, констатировал эксперт.
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