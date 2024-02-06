Мир 06 февраля 2024, 16:27 ЕС пока не запретит импорт алюминия из России Politico: ЕС не распространит новые санкции на импорт алюминия из России Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Евросоюз, скорее всего, не распространит антироссийские санкции на импорт алюминия. Об этом сообщила газета Politico, сославшись на европейских дипломатов.

Источники издания пояснили, что в случае такого запрета ЕС, вероятно, столкнулся бы с противодействием таких промышленных стран, как Италия, не желающих введения мер, которые могут повлечь повышение цен.

Евросоюз импортирует из России 9% алюминия. Четыре европейские страны давят на ЕС, добиваясь объявления запрета на его ввоз.

«Предложение Литвы, поддержанное Эстонией, Латвией и Польшей, скорее всего, столкнется с противодействием», — считают собеседники газеты.

ЕС планирует принять 13-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля. По мнению политолога Владимира Шаповалова, это главным образом символический шаг — все возможные направления ограничений и так уже задействованы, трудно придумать нечто совершенно новое. При этом никакого положительного эффекта от этих санкций для Запада нет, констатировал эксперт.