Мир 03 января 2024, 05:47 «Начхать на права человека». Украинский экс-чиновник рассказал, как надо мобилизовать Экс-замминистра Тука: СМИ Украины потворствуют уклонистам РИА «Новости»

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ВСУ испытывают нехватку людей, поэтому наплевать на нормы и права человека. Нужно мобилизовать всех, кто достиг соответствующего возраста, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу Newsroom.

«Уже начхать на какие-то нормы, нормативы, права человека. Имеешь призывной возраст? Вперед — защищать отчизну», — отметил бывший чиновник.

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Он положительно оценил действия военкомов страны, которые проводят рейды в общественных местах. По мнению Тука, ситуация в ВСУ оправдывает все действия против уклонистов. При этом украинские власти допустили ряд ошибок в вопросе мобилизации, что, как признался Тука, его очень раздражает.

Многие украинцы расслабились из-за заявлений политиков и чиновников о скорой победе Украины. Такая пропаганда негативно сказывается на эффективности мобилизации.

В Киевской области разместили блокпосты. Теперь там будут вручать повестки тем, кто уклоняется от службы в рядах украинской армии.