Мир 31 декабря 2023, 18:55 Власти Киевской области подтвердили вручение повесток на блокпостах Комендант Олейник: в Киевской области будут вручать повестки на блокпостах РИА «Новости»

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Сотрудники правоохранительных органов могут вручать повестки на блокпостах, установленных в Киевской области до 6 января. Об этом сообщил комендант региона Руслан Олейник украинскому агентству ТСН.

Повестки будут выписывать тем, кто находится в розыске как уклонист, а также людям, не обновившим данные в военкоматах.

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«В таком случае сотрудники территориального центра комплектования будут выписывать таким гражданам повестки», — подчеркнул Олейник.

По его словам, это якобы не будет массовой раздачей таких документов, как представляют люди.

В Верховную раду ранее внесли законопроект об изменении условий мобилизации. Согласно документу, украинцам будут присылать повестки в электронном виде, а отсрочку перестанут предоставлять даже инвалидам третьей степени.

Депутат Рады Евгений Шевченко назвал закон нелогичным и жестоким. По мнению парламентария, новые правила предназначены для того, чтобы загнать людей в угол, как собак.