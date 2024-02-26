Мир 26 февраля 2024, 17:42 Начало спецоперации на Украине назвали финальной точкой эры доминирования Запада Боррель заявил об окончании эры доминирования Запада в мире после начала СВО РИА «Новости»

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Начало специальной военной операции на Украине, конфликт Израиля и палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, а также выход на мировую арену стран Глобального Юга стали финалом эры доминирования Запада в мире. Об этом в своем блоге по итогам прошедшей Конференции по безопасности в Мюнхене написал глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель.

Он пояснил, что практически на всех встречах, в которых принял участие на конференции, обсуждали только эти три вопроса.

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Боррель отметил, что страны Запада допустили большую ошибку, когда оставляли без внимания требования и пожелания стран Глобального Юга. По его словам, этим воспользовалась Россия, которая приобрела в этих государствах своих союзников.

«Эпоха западного доминирования действительно окончательно закончилась. Хотя это было теоретически понято, мы не всегда делали практические выводы из этой новой реальности. Сочетание боевых действий на Украине и войны в секторе Газа значительно увеличило этот риск, как мы недавно наблюдали в Сахеле и других частях Африки», — написал Боррель.

Дипломат подчеркнул, что такие «пороховые бочки», к которым пока не поднесли искру, разбросаны по всему миру. Он добавил, что страны Европы не ждет ничего хорошего, если геополитическая напряженность продолжит развиваться в парадигме «Запад против остального мира».

Рискующий остаться без поддержки США Евросоюз должен сделать все, чтобы укрепить собственную оборону и безопасность, а также вывести отношения со странами Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии на новый уровень и вернуть их доверие.

Боррель в ходе своего выступления на Конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что разрешение конфликта на Украине наступит в ближайшие три месяца. Дипломат призвал западные страны нарастить военную помощь ВСУ, чтобы усилить их оборону и остановить продвижение российских войск.