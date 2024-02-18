Мир 18 февраля 2024, 16:19 Боррель отвел на разрешение украинского конфликта три месяца Боррель: ситуация на Украине решится на поле боя за три месяца IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Global Look Press

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поделился прогнозом по Украине. По его мнению, в ближайшие месяцы будет понятно, как разрешится конфликт. Об этом чиновник заявил во время выступления, которое транслировали на сайте конференции по безопасности в Мюнхене.

«В три месяца ситуация будет решена на поле боя. Мы не можем больше говорить „Давайте подождем европейских выборов“ или „Мы хотим знать больше подробностей“», — сказал дипломат.

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По мнению Борреля, европейские станы должны вести себя решительно, поскольку живут «в военной ситуации». Он призвал активно помогать Украине.

Власти Дании заявили, что страны Евросоюза должны передать ВСУ технику, которую сейчас не используют. По словам премьер-министра Метте Фредериксен, Дания передаст все свои артиллерийские орудия. Остальные государства блока должны последовать их примеру, добавила она.