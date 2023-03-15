Мир 15 марта 2023, 22:23 Начальник генштаба США Милли заявил о намерении переговорить с российским коллегой Начальник генштаба США заявил о намерении поговорить с российским коллегой Герасимовым РИА «Новости»

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Начальник Генштаба США Марк Милли заявил, что хочет провести беседу с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Об этом он сообщил на брифинге. Его слова привел ТАСС.

«Я планирую поговорить с моим коллегой генералом Герасимовым», — сказал Милли.

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При этом американский председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США уточнил, что беседа уже запланирована.

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Ранее американский генерал Марк Милли сообщил, что проведение переговоров между Россией и Украиной возможно. Начать обсуждение можно в любой момент. Препятствием для проведения переговоров, по мнению американского генерала, могут стать только позиции сторон, которых они жестко придерживаются.