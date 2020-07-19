Начались выборы в парламент Сирии
Уже за час до открытия избирательных участков возле них образовались очереди. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на государственную теле-радио компанию Сирии. Участки будут открыты как минимум до 20.00, но время их работы могут продлить, если выявят большой ажиотаж среди населения.
Отмечается, что каждый житель имеет право проголосовать на участке, к которому относится адрес его постоянного места жительства.
Всего в выборах принимают участие более 1,5 тысяч кандидатов. Они борются за 250 депутатских мест в парламенте. Среди участников выборов есть много независимых кандидатов, которые пользуются популярностью в своих населенных пунктах. Однако фаворитами считаются представители «Национального прогрессивного фронта».
Ранее сообщалось о задержании трех сирийских радикалов, которые собирали разведданные о российских военных объектах.