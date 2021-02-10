Слушания по импичменту Трампу начались в сенате США

Судебные слушания об импичменте бывшего президента США Дональда Трампа начались в сенате США. Сегодня группа менеджеров по импичменту выскажет свои аргументы об ответственности бывшего американского лидера за беспорядки в Вашингтоне в начале января. Об этом сообщил телеканал CNN.

В группу менеджеров вошли девять представителей демократической партии из палаты представителей. На приведение своих аргументов у них есть восемь часов. В ходе заседания они представят записи с камер наблюдения Капитолия, чтобы показать какую угрозу представляли сторонники Трампа, захватившие здание.

После того, как они завершат свое выступление, трибуну получат адвокаты бывшего президента США. На отстаивание своих доводов они потратят 16 часов в течении двух дней.

Первым на трибуну вошел член палаты представителей Джейми Раскин. Он заявил, что представленные доказательства покажут, что экс-президент Трамп не был невиновным свидетелем беспорядков.

По его словам, он выступал подстрекателем, чем нарушил принесенную народу США присягу во время вступления в должность президента.

После судебных слушаний сенаторы должны проголосовать о виновности или невиновности Трампа. Если за импичмент проголосует более половины участников заседания, то бывший американский лидер не сможет занимать государственные посты, а значить на возвращении в Белый дом в 2024 году можно поставить крест.

Накануне Сенат признал, что слушания по импичменту бывшему президенту соответствуют Конституции. Голоса разделились 56 на 44.