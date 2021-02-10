Сенат признал конституционным голосование по импичменту Трампу

Сенат США признал соответствующим Конституции слушания по импичменту, объявленному экс-президенту страны Дональду Трампу. С этим согласились 56 сенаторов, оставшиеся 44 высказались против.

Заседание транслировалось на сайте верхней палаты Конгресса США.

9 февраля Сенат начал рассматривать второй импичмент (обвинение) Дональда Трампа. 13 января его утвердила Палата представителей, объявив Трампа виновным в подстрекательстве к мятежу.

Поводом послужил захват Капитолия (здания Конгресса) сторонниками экс-президента после митинга в его поддержку.

Сенаторам предстоит решить, виновен ли 45-й президент США. Если его признают виновным, то могут запретить занимать государственные посты. Ранее Трамп объявил, что будет участвовать в следующих президентских выборах.

После завершившегося голосования по конституционности процедуры сторонники и противники импичмента в Сенате смогут в течение двух дней представить свои доводы и опросить свидетелей.

Затем у республиканцев и демократов будет по два часа на заключительные заявления перед голосованием. Для утверждения импичмента необходимо две трети голосов сенаторов.