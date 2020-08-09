Белорусская милиция задерживает собравшихся на протесты. Начались столкновения

В Могилеве задержаны как минимум три человека, там около торгового центра «Атриум» собралось несколько десятков человек.

Оппозиция намерена собраться рядом с избирательными участками, а после организовать масштабные акции протеста по всем городам Белоруссии сразу после окончания выборов.

В Минске милиция уже перекрыла пешеходную часть проспекта Независимости — главной улицы города. Также в столице закрыли несколько станций метро.

На проспекте Машерова в Минске начались столкновения сотрудников ОМОН с протестующими, сообщил ТАСС.

Весь Минк «гудит» — автомобилисты устроили свою — громкую — акцию протеста.

Ранее сообщалось, что был задержан глава объединенной Гражданской партии Белоруссии Николай Козлов, который также является доверенным лицом кандидата в президенты страны Светланы Тихановской.

Сейчас в Белоруссии голосование на выборах президента закончилось. Все участки закрылись в 20:00. Подсчет бюллетеней только начался, но появились уже первые результаты экзитполов. Согласно им, действующий президент Александр Лукашенко пока лидирует с 79,7% голосов. За его главного оппонента и лидера объединенной оппозиции Светлану Тихановскую проголосовали 6,8% избирателей.