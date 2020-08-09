Задержан еще один сторонник Тихановской

В Минске полиция задержала главу объединенной Гражданской партии Белоруссии Николая Козлова. Он также является доверенным лицом кандидата в президенты страны Светланы Тихановской.

В ее штабе уточнили, что Козлова задержали во время его поездки на избирательный участок.

Ранее сообщалось, что представители Варшавы, Берлина и Парижа призвали Белоруссию освободить всех политзаключенных перед выборами на пост главы республики.

Сейчас в Белоруссии голосование на выборах президента закончилось. Все участки закрылись в 20:00. Подсчет бюллетеней только начался, но появились уже первые результаты экзитполов. Согласно им, действующий президент Александр Лукашенко пока лидирует с 79,7% голосов. За его главного оппонента и лидера объединенной оппозиции Светлану Тихановскую проголосовали 6,8% избирателей.