facebook_pixel
    09 августа 2020, 20:57

    Задержан еще один сторонник Тихановской

    Александра Каширина

    В Минске полиция задержала главу объединенной Гражданской партии Белоруссии Николая Козлова. Он также является доверенным лицом кандидата в президенты страны Светланы Тихановской.

    В ее штабе уточнили, что Козлова задержали во время его поездки на избирательный участок.

    Ранее сообщалось, что представители Варшавы, Берлина и Парижа призвали Белоруссию освободить всех политзаключенных перед выборами на пост главы республики.

    Сейчас в Белоруссии голосование на выборах президента закончилось. Все участки закрылись в 20:00. Подсчет бюллетеней только начался, но появились уже первые результаты экзитполов. Согласно им, действующий президент Александр Лукашенко пока лидирует с 79,7% голосов. За его главного оппонента и лидера объединенной оппозиции Светлану Тихановскую проголосовали 6,8% избирателей.

    Новости SMI.FM